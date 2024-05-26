معلومات عن ميناء أكتوبر الجاف.. طفرة في منظومة النقل واللوجستيات

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ ميناء أكتوبر الجاف أول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء، مضيفا أنّ له دور بارز ومه في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من المواني البحرية المصرية وإليها.

وبيّن المركز في بيان عنه، أنّ تشغيل الميناء بدأ تجريبيا في نوفمبر 2022 ورسميًا منتصف يونيو 2023، وجاء بمثابة طفرة في منظومة النقل واللوجستيات.

وتابع المركز أنّ الميناء ساهم في منع تكدس المواني البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة رقمية.

ميناء أكتوبر الجاف

ويتميز الميناء بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، كما يتيح تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين، ويقدم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة.

وفاز ميناء أكتوبر الجاف بجائزة «IJ Global» كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.