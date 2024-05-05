هيئة المواني البرية: ميناء أكتوبر الجاف طفرة في منظومة النقل واللوجستيات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى المواني البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيله تجريبيًا في نوفمبر 2022 وافتتاحه وتشغيله رسميًا في منتصف يونيو 2023.

تسهيل حركة الصادرات والواردات

وأشارت الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، في بيانها إلى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات، إذا يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، إذ يسهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعّالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة سواء مستودعات عامة أو خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

تخزين البضائع المستوردة

كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين، إذ يتمّ الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط على المواني البحرية، وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها ويساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البرى.