تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-6-2024 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-6-2024 في مصر حالة من الاستقرار، عقب الانخفاض الذي شهده سعر الذهب على مدار التعاملات أمس الأحد، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بعد تراجعه أمس، حسب التحديث الأخير المُعلن من جانب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 3549 جنيهًا للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 3105 جنيهات للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 2661 جنيهًا للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2070 جنيهًا للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل أيضًا سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 24 ألفًا و840 جنيهًا للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.