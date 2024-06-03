تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب.. «شوف عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-6-2024، حالة من الاستقرار بأسواق الصاغة والمجوهرات المحلية، وفق آخر تحديث معلن من الشعبة العامة للذهب، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر 3090 جنيهًا للشراء و3110 جنيهات للبيع.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-6-2024، وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 3531 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 3554 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3090 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3110 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 2648 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 2665 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2060 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2073 جنيه.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء: 1765 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للبيع: 1777 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للشراء: 24720 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع: 24880 جنيها.