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تراجع جديد في أسعار الذهب بأسواق الصاغة

كتب:

شوشة عبدالواحد
05:33 م | الأحد 02 يونيو 2024
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 2-6-2024، حالة من التراجع الآن في أسواق الصاغة ليسجل عيار 21 نحو 3110 جنيهات للبيع، و3090 جنيهًا للشراء بانخفاض بلغ 10 جنيهات تقريبا في الجرام.

أسعار الذهب اليوم 

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 2-6-2024، وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في سوق الصاغة المصرية نحو 3554 جنيها للبيع، و3531 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3110 جنيهات للبيع، و3090 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 نحو 2665 جنيها للبيع و2648 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 2073 جنيها للبيع، و2060 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1777 جنيها للبيع، و1765 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 2-6- 2024 نحو 24880 جنيهًا للبيع و24720 جنيهًا للشراء، ويبلغ وزنه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر.

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بقلم شوشة عبدالواحد