مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يلجأ عدد من الطلاب إلى البحث عن أسهل وأسرع طريقة للمراجعة قبل ليلة الامتحان من جل الحصول على درجات نهائية، تساعدهم في تحقيق أحلامهم في ارتياد كلية الأحلام، وتأتي مادة اللغة الفرنسية من أبرز المواد التي يركز عليها طلاب الثانوية العامة، لذا نسلط الضوء على جميع الكلمات المقررة في المنهج وقواعد الجرامر، كما أكد الأستاذ محمد رفعت البريدي مدرس اللغة الفرنسية.

مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الفرنسية للثانوية العامة

وقدم البريدي لطلاب الثانوية العامة، ملخص بكل الكلمات والجرامر الخاصة بمراجعة ليلة الامتحان في اللغة الفرنسية للثانوية العامة، وهي كلمات لن تخرج عنها أسئلة الامتحان، ناصحا بالتركيز عليها حتى يتمكن الطلاب من الحصول على أعلى الدرجات.

تقسيم الأسئلة والدرجات في امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة

وفقا لما أكد عليه الأستاذ محمد رفعت البريدي مدرس اللغة الفرنسية، فإن امتحان اللغة الفرنسية سيضم 30 سؤالا مثل العام الماضي، مقسمة كالتالي:-

- 30 سؤالا بـ40 درجة.

- 29 سؤال اختياري بـ34 درجة.

- 2 سؤال مقالي بـ6 درجات.

مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للثانوية العامة

وفيما يتعلق بمراجعة كلمات اللغة الفرنسية المقررة للعام الدراسي 2023- 2024 للثانوية العامة نظام جديد فقد جاءت كالتالي:-

مراجعة الجرمر للغة الفرنسية 2024