«التعليم» تعقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريبات إلكترونية لمعلمي اللغة الفرنسية للمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية للتدريب على المناهج الجديدة والمطورة، والتي سيتم تطبيقها العام الدراسي المقبل 2024/2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أن التدريبات ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الأول من شهر يونيو، عبر المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني المستمر للمعلمين «CPD.MOE.GOV.EG».

وشددت التعليم على معلمي اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية بضرورة الالتزام بما يلي:-

- تفعيل البريد الإلكتروني الموحد من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد «OTTON365.EMIS.GOV.EG»، وذلك باستخدام كود المعلم والرقم القومي للمعلم.

- حضور الدورة التدريبية للمستوى الأول Parcours lingulatiques - New A، والحصول على شهادة إتمام الدورة من خلال المنصة الإلكترونية.

إجراء عمليات التوجيه والمتابعة الميدانية للمدارس

ووجهت وزارة التعليم كافة الإدارات التعليمية ذات الاختصاص «إدارة التدريب - التعليم الإعدادي - إدارة الإحصاء وقواعد البيانات - توجيه اللغة الفرنسية»، بضرورة إجراء عمليات التوجيه والمتابعة الميدانية للمدارس، للتأكيد على المعلمين بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد وحضور الدورة التدريبة، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفني اللازم لإتمام التدريب بشكل ناجح.