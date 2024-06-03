تصدير 90 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغت 7 سفن، إذ جرى تداول 110 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و790 شاحنة و145 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 408 شاحنة و135 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 105 ألف و500 طن بضائع، و382 شاحنة و10 سيارة.

تداول 4800 طن

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة سينا، بينما تغادر السفينة «AKSON SERIN» على متنها 42 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة «NEW SEAS JADE» على متنها 48 ألف طن فوسفات تصدير إلى جدة والعبارة أمل.

فيما شهد الميناء خلال الساعات الماضية استقبال ثلاث سفن، كما شهد ميناء نويبع تداول 4800 طن، و395 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة «USCANG1» على متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3780 راكب بموانيها.