مصادر تكشف ملامح قرار الحكومة بشأن إجازة عيد الأضحى.. تصل لـ9 أيام

كشفت مصادر حكومية مسؤولة، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور قرار حكومي رسمي بتحديد موعد وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 ، 1445 هجرية.

إجازة عيد الأضحى 2024 رسميا

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الإعلان عن إجازة عيد الأضحى 2024 رسميًا، سيكون من خلال صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء، يوم الأربعاء أو الخميس المقبل على أقصى تقدير، وذلك على هامش الاجتماعي الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

أضافت المصادر، أن ملامح محتوى القرار ستكون بمنح العاملين بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، إجازة عيد الأضحى 2024 ، ووقفة عرفات من السبت 15 يونيو 2024 الجاري إلى الخميس 20 من نفس الشهر، بمدة زمنية 6 أيام، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية.

إجازة عيد الأضحى 2024 بأجر كامل

أوضحت المصادر أن الإجازة وفقا لقوانين العمل المعمول بها في القطاعات الأربعة، الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، ستكون بأجر كامل.

ووفقا لمحتوى أجندة الدولة للعطلات والإجازات الرسمية 2024 الصادرة عن رئاسة الجمهورية فإن مجموع أيام الإجازات المتصلة التي سيحصل عليها العاملون بالقطاعات الأربعة، الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، خلال شهر يونيو الجاري ستكون 9 أيام متصلة، لتكون أطول إجازة متصلة يحصل عليها العاملون خلال العام الجاري 2024، والتي تأتي تفاصيلها على النحو التالي:

أفادت مصادر حكومية بأنه وفقا لأجندة العطلات الرسمية لعام 2024، والمعلنة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن جميع العاملين في الدولة سيحصلون خلال شهر يونيو المقبل، على أطول إجازة رسمية خلال العام الجاري، والتي تصل إلى 9 أيام متصلة.

إجازة عيد الأضحى وفقا للأجندة الرسمية

ووفقا لأيام الإجازات المعلنة في أجندة العطلات الرسمية لعام 2024، فإن أيام وتواريخ أطول إجازة متصلة يحصل عليها الموظفين ستكون خلال شهر يونيو المقبل، والذي يتخلله موعد إجازة عيد الأضحى 2024، وتأتي أيام الإجازة من عطلات إسبوعية وعطلات رسمية، كالتالي:

9 أيام إجازة متصلة في يونيو 2024

- الجمعة 14 يونيو (عطلة إسبوعية).

2- السبت 15 يونيو (وقفة عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية).

3- الأحد 16 يونيو (أول أيام عيد الأضحى).

4- الاثنين 17 يونيو (ثاني أيام عيد الأضحى).

5- الثلاثاء 18 يونيو (ثالث أيام عيد الأضحى).

6- الأربعاء 19 يونيو (رابع أيام عيد الأضحى).

7- الخميس 20 يونيو (اتجاه أن يمنحه مجلس الوزارء إجازة بديلا عن يوم وقفة عرفات، والذي يحل موعدها السبت 15 يونيو، وهو عطلة أسبوعية وفقا لمصادر حكومية).

8- الجمعة 21 يونيو (عطلة إسبوعية).

9- السبت 22 يونيو (عطلة إسبوعية).