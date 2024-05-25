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موعد عيد الأضحى 1445 في السعودية فلكيا.. إجازة 12 يوما

كتب:

منى السعيد
09:46 م | السبت 25 مايو 2024
معهد البحوث يحدد موعد عيد الأضحى 1445 في السعودية

معهد البحوث يحدد موعد عيد الأضحى 1445 في السعودية

كشفت هيئة البحوث الفلكية في جدة عن موعد عيد الأضحى 1445 في السعودية، وذلك مع اقتراب نهاية شهر ذى القعدة، واقتراب ذي الحجة، حيث يتابع الكثيرين لمعرفة موعد العيد استعدادا لشراء الأضاحي، وموسم الحج 2024.

وفيما يلي، نقدم في التقرير التالي، موعد عيد الأضحى 1445 في السعودية وفق المعلن من معهد البحوث الفلكية في جدة، بالإضافة لموعد الإجازة الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص والتطوعي والحكومي.

موعد عيد الأضحى 1445 في السعودية

وكشف معهد البحوث الفلكية في جدة، أنه تم تحديد موعد عيد الأضحى 1445 في السعودية، وتوقيته وفق الدراسات الفلكية، الأحد 9 ذي الحجة 1445 الموافق 16 من شهر يونيو المقبل.

فيما تكون وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، الموافق 9 ذي الحجة.

إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن موعد الإجازة الرسمية للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، والتي تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 4 من شهر ذي الحجة، وتبدأ العطلة الرسمية بداية من الثلاثاء الموافق 5 من شهر ذي الحجة الموافق 11 يونيو المقبل.

وتستمر إجازة عيد الأضحي المبارك لمدة 12 يومًا، حيث يتم العودة إلى الدوام يوم السبت الموافق 17 من ذي الحجة، الموافق 23 يونيو المقبل.

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بقلم منى السعيد