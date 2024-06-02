إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. اعرف هتبدأ امتى

كشفت مصادر في وزارة العمل المصرية عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، موضحة أنه رسيما لم يتم الكشف عنها من قبل مجلس الوزارء، ولكنه وفقا لأجندة العطلات الرسمية، فإن الموظفين سيحصلون على 9 أيام متصلة خلال فترة العيد، وتبدأ من الجمعة 14 يونيو وتنتهي السبت 22 من نفس الشهر.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. 9 أيام متصلة

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، مواعيد وتواريخ الأيام التي من المتوقع أن يحصل عليها العاملين في الجهاز الإداري للدولة ضمن إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 والتي من المتوقع أن تكون 9 أيام وفقا لما صرحت به مصادر في وزارة العمل، وذلك على النحو التالي:

إجازة يوم الجمعة 14 يونيو الجاري وهي (عطلة أسبوعية).

إجازة يوم السبت 15 يونيو الجاري وهي موعد وقفة عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية.

إجازة يوم الأحد 16 يونيو الجاري وهي أول أيام عيد الأضحى.

إجازة يوم الاثنين 17 يونيو الجاري وهي ثاني أيام عيد الأضحى.

إجازة يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري وهي ثالث أيام عيد الأضحى.

إجازة يوم الأربعاء 19 يونيو الجاري وهي رابع أيام عيد الأضحى.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل أن هناك اتجاها أن يمنح مجلس الوزارء يوم الخميس 20 يونيو إجازة وذلك بديلا عن يوم وقفة عرفات، والذي يحل موعدها السبت 15 يونيو، وهو عطلة أسبوعية وفقا لمصادر حكومية.

إجازة يوم الجمعة 21 يونيو الجاري وهي توافق عطلة إسبوعية.

إجازة يوم السبت 22 يونيو الجاري وهي عطلة إسبوعية.