الموسم الثاني من سلسلة «الأعيان» على شاشة «الوثائقية» قريبا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاج الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية «الأعيان»، وبدء عرضه على شاشة قناة الوثائقية قريبًا.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم الأعيان

ويوثّق الموسم الثاني من السلسلة سيرة عددٍ من كبار عائلات المجتمع المصري في النصف الأول من القرن العشرين، ممَّن أدوا أدوارًا شديدة التأثير في مختلف المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.

كما تُسلط السلسلة الوثائقية الضوء على واقع الحياة في مصر خلال تلك الفترة على الأصعدة كافة، من خلال وثائق وشهادات تظهر لأول مرة، ومشاهد درامية أُنتجت خصيصًا لهذه السلسلة.

يذكر أنّ إنتاج وعرض الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية «الأعيان» يأتي استكمالًا لنجاح الموسم الأول منها.