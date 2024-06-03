فيلم «التابعي.. أمير الصحافة» على شاشة قناة الوثائقية قريبًا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي «التابعي.. أمير الصحافة»، وعرضه على شاشة قناة الوثائقية قريبًا.

تفاصيل فيلم التابعي أمير الصحافة

يوثق الفيلم سيرة أحد أهم رموز الصحافة المصرية في القرن العشرين، وهو الصحفي الكبير محمد التابعي، الذي لُقب بـ«أمير الصحافة»، إذ يتطرق إلى مراحل حياته المختلفة، بدءًا من الميلاد والطفولة، مرورًا بمراحل تشكله وتكوينه في مقتبل عمره، ويسلط الضوء على أهم التجارب الصحفية التي أسهم في تأسيسها ونجاحها.

كما يستعرض عددًا من أهم المعارك الصحفية التي خاضها «التابعي» خلال فترة الحكم الملكية حتى قيام ثورة يوليو 1952، ودوره في توثيق الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر في النصف الأول من القرن العشرين من خلاله علاقاته الواسعة في الأوساط السياسية والفنية.