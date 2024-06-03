وظائف من «الشباب والرياضة» في 3 محافظات برواتب مجزية.. الشروط والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إقامة اليوم التوظيفي المفتوح لفروع شركة «بافلو برجر»، وذلك بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة «توظيف مصر».

الوظائف المطلوبة

وتطلب شركة «بافلو برجر» شبابا للتعيين عضو فريق مطعم، براتب 5000 جنيه، بالشروط التالية:

شروط الوظائف

تشترط الشركة للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- مطلوب جميع المؤهلات، متوسط وعال وطلاب.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:

- حافز ربع سنوي 2000 جنيه، بالإضافة إلى المرتب.

- توفير سكن لفرع الساحل الشمالي.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- إجازات سنوية.

- تدريب مدفوع الأجر.

أماكن العمل

يعمل المقبولون في الوظائف بالمناطق التالية:

- القاهرة.

- الجيزة.

- التجمعات.

- أكتوبر.

- المقطم.

- المعادي.

- الساحل.

وتوفير سكن لفروع الساحل الشمالي.

موعد عقد الملتقى التوظيفي

ويقام ملتقى توظيف شركة «بافلو جرين» يوم الأربعاء 5 يونيو 2024، من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء، في مقر الشركة بالعنوان التالي: 60 شارع عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع بجوار سيارات الزاملي.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/tsZ0FB3RuR

والذهاب مباشرة على العنوان والموعد.