«بيطري المنوفية» تطلق قافلة مجانية في قرية «أبو مشهور» غدا

تنظم مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية قافلة علاجية في قرية أبو مشهور بمركز بركة السبع، غدا الثلاثاء، ضمن القوافل المجانية لتقديم خدمات الكشف والعلاج للحيوانات والطيور.

الكشف بالسونار والفحص بالميكرسكوب

وقال الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، إن القافلة تشمل الكشف على الحيوانات والطيور بالسونار والفحص بالميكرسكوب والإرشاد البيطرى وتوعية الفلاحين ومربي الحيوانات بضرورة الاعتناء بها جيدا، مشيرا إلى أن الهدف هو الحفاظ على الحيوانات وتوعية المواطنين بكيفية العلاج والتعامل مع الأمراض التي قد تصيبها.

استمرار تنظيم القوافل الطبية

وأضاف «حماد» لـ«الوطن»، أن القوافل الطبية تنظمها المديرية باستمرار للمرور على عدد من القرى في جميع المراكز، وذلك بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، وتحت إشراف الدكتور صبري الفخراني مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، ومتابعة الدكتور رمضان صلاح تعيلب مدير إدارة الإرشاد، والدكتورة سهام حمدي منسق عام القوافل البيطرية بالمديرية.