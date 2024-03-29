أسعار المواشي في الأسواق بالمحافظات.. كيلو القائم يبدأ من 165 جنيها

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تتجه أنظار كثير إلى معرفة أسعار المواشي في الأسواق اليوم في مختلف المحافظات، إذ تزين اللحوم موائد الأسر المصرية خلال أول أيام العيد، وتختلف الأسعار على حسب نوع كل ماشية سواء البقري أو الجاموسي أو الماعز أو الخروف، ويزيد السعر وفق السن الخاص بكل منها.

أسعار المواشي في الأسواق بالمحافظات

وأشار محمد عباس تاجر مواشي في سوق بلقاس لـ«الوطن»، إلى أنّ أسعار المواشي في الأسواق اليوم في المحافظات بشهر رمضان، يختلف على حسب النوع كالآتي:

- الجاموس الصغير يبدأ من 175 جنيهًا للقائم

- الجاموس الكبير بـ165 جنيهًا

- البقري الصغير الكيلو القائم يبدأ من 185 جنيهًا

- البقري الكبير يصل سعر الكيلو القائم بها إلى 175 جنيهًا

- الخروف يصل سعر الكيلو القائم به في سوق المواشي إلى 202 جنيه

- الماعز يصل إلى 200 جنيه

أفضل أنواع المواشي في السوق

وأوضح محمد درغام تاجر مواشي، أنه عند شراء الماشية يجب رؤية أسنانها أولًا، فإذا كانت سليمة وكاملة تدل على صغر سنها وفي حالة جيدة.

وأضاف أنّ شكل الجاموس مهم لتحديد صحتها: «الصغيرة بتكون واضحة ووزنها مش كبير وأعلى في السعر على عكس الكبيرة بيكون وزنها أكبر لكن أكثرها دهن مش لحم».

حملات رقابية على أسواق المواشي

وأكد الدكتور السيد الحسانين وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، أنه يجري عمل حملات رقابية مستمرة على أسواق المواشي من أجل التأكد من نظافة المكان والاطمئنان على صحة المواشي المقدمة للمواطنين في الأسواق.