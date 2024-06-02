جدول تسليم وزارة الإسكان لشقق بيت الوطن.. البداية خلال أيام

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تسليم وحدات الإسكان ضمن مشروع بيت الوطن بمدينة دمياط الجديدة خلال أيام.

عدد شقق بيت الوطن من الإسكان

وأوضحت وزارة الإسكان أن تسليم وحدات بيت الوطن بدمياط يشمل 159 شقة سكنية، إضافة إلى 513 وحدة في المرحلة التكميلية، ليكون إجمالي الشقق 672 شقة سكنية

مواعيد تسليم شقق بيت الوطن من الإسكان

وترصد «الوطن»، خلال النقاط التالية، مواعيد تسليم شقق بيت الوطن من الإسكان، للحاجزين بمدينة دمياط الجديدة، وجاءت كالتالي:

- تسليم وحدات العمارتين 1 و2 الأحد 9 يونيو الجاري.

- تسليم وحدات العمارتين 3 و4 الاثنين 10 يونيو.

- تسليم وحدات العمارتين 5 و6 الثلاثاء 11 يونيو.

- تسليم وحدات العمارتين 7 و8 الأربعاء 12 يونيو.

وخصصت وزارة الإسكان، يوم الخميس الموافق الـ 13 من يونيو لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

- تسليم وحدات العمارتين 19 و20 الثلاثاء 2 يوليو المقبل

- تسليم وحدات العمارتين 21 و22 يوم الأربعاء 3 يوليو.

- تسليم وحدات العمارتين 23 و24 الأحد 7 يوليو.

- تسليم وحدات العمارتين 25 و26 يوم الثلاثاء 9 يوليو.

- تسليم وحدات العمارتين 27 و28 الأربعاء 10 يوليو.

فيما تمّ تخصيص الخميس الموافق 11 يوليو للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.