محافظ القاهرة: 1.5 مليار جنيه لرفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى المواطنين

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة قبل انتهاء العام المالي 2023-2024، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة، لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنفيذ أعمال رصف وإنارة

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه جرى تنفيذ استثمارات خلال خطة هذا العام تجاوزت مليار و575 مليون جنيه، لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات الرصف، والإنارة، وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم مستوى من الخدمات للمواطنين عالي الجودة.

إحلال وتركيب أعمدة إنارة جديدة

ووأوضح أنه جرى تنفيذ أعمال رصف للشوارع (أسفلت وانترلوك) بمتوسط أطوال بلغت ما يقارب 268 كيلومتر مربع في كافة أحياء القاهرة باستثمارات بلغت 770 مليون جنيه، كما جرى رفع كفاءة الإنارة في الشوارع باستثمارات بلغت 197 مليون جنيه، ضمت إحلال وتجديد وتركيب أعمدة جديدة تقارب 28 ألف عمود إنارة بالمحاور الرئيسية الجديدة في كافة مناطق القاهرة.