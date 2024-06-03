تراجع أسعار الذهب العالمية اليوم.. وتوقعات بتراجع الفائدة

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجع، خلال بداية اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين صدور عددٍ من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أنّ التضخم استقر، وهو ما قد يساهم في خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.

وقال موقع «إنفيستينج» إنّ المحفز على المدى القصير في أسعار الذهب حاليا هو بيانات الوظائف الأمريكية، وإذا أظهرت القليل من التباطؤ في سوق العمل، فإن ذلك سيكون جيدًا لأسعار الذهب.

أسعار الذهب تحصل على الدعم

وأشار إلى أنّ في الوقت الحالي تحصل أسعار الذهب على دعم بسبب أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، التي كانت أقل بشكل هامشي من المتوقع، فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت البيانات استقرار مقياس التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في أبريل عند 2.8% على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق، وهو الأقل منذ مارس 2021.

ويتوقع المتداولون خفض محتمل لأسعار الفائدة في شهر سبتمبر بنسبة 54%، وفي حين يعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.

أسعار الذهب العالمية الآن

وتراجعت أسعار الذهب للعقود الآجلة الآن بنسبة 0.4% إلى 2336 دولار للأوقية، فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنحو 0.46% إلى 2316 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 104.600 نقطة.