محافظ القليوبية: تطوير الجمع السكني في منظومة النظافة الجديدة بشبرا

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة مفاجئة لمتابعة انتظام أعمال النظافة والجمع السكني من الوحدات السكنية والتجارية، وكيفية تعامل شركة النظافة مع كمية المخلفات المتولدة يومياً، ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية، وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع من خلال منظومة النظافة الجديدة بمدن الخصوص وشبرا الخيمة

وشملت الجولة المرور بمدينة الخصوص على الحملة الميكانيكية، ومحور الخصوص الجديد، وشارع 15 مايو، ومحور الفريق العصار، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، ومحيط مستشفى الناس وامتداد شارع أحمد حلمي.

متابعة سير العمل

وتفقد محافظ القليوبية الحملة الميكانيكية بالخصوص لمتابعة سير العمل للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفائتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة والتي تم تسليمها لشركه النظافة ، كما تم المرور بمحور مدينة الخصوص، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بالشوارع.

منظومة الجمع السكني

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة اهتمام الشركة بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشارع، وانتشار العمالة بالشكل الكامل، والتزام العاملين بارتداء الزي الموحد المتفق عليه وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وذلك بجانب الشوارع الرئيسية.

وفي ختام الجولة تفقد الهجان المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، حيث شدد على ضرورة رفع أي تراكمات للمخلفات ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة .

كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة وعدد المعدات والورديات على مدار اليوم، لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.