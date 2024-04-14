محافظ القليوبية: زيادة مربعات الجمع السكني والمعدات ضمن منظومة النظافة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة في عدد من مدن المحافظة لمتابعة منظومة النظافة والتجميل، شملت المرور على منطقة كفر الجزار وشارع فريد ندا وشارع المحطة وشارع سعد زغلول ومنطقة أتريب بمدينة بنها.

كما المحافظ تفقد مدينة الخصوص والمرور على محور الخصوص الجديد، وتفقد مدينة شبرا الخيمة والمرور علي منطقة مسطرد ومحور الفريق العصار وشارع 135 وشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، ومدخل شارع أحمد عرابي ومنطقة كليه الزراعه ومحيط مستشفي الناس بحي غرب شبرا الخيمة وذلك للتأكد من انتظام العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتواجد فرق النظافة بالشوارع ورفع التراكمات أولا بأول.

رفع تراكمات القمامة

وخلال الجوله وجه المحافظ بالعمل علي مدار الساعه وانتظام النوبتجيات، والتأكيد علي رفع تراكمات القمامة وخلو الشوارع من الإشغالات وزيادة عدد صناديق القمامة في الشوارع الرئيسية ورفع أي إشغالات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، والاهتمام بتشجير الشوارع والمناطق العامة تفعيل المتابعة الميدانية لضبط أي مخالفات والتعاون مع المواطنين للحفاظ على نظافة المدن.

الحفاظ على صحة المواطنين

وأكد المحافظ على أهمية النظافة العامة في الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة التزام المحافظة بتطبيق منظومة النظافة الجديدة بكفاءة عالية، من خلال زيادة مربعات الجمع السكني وزيادة المعدات والعمالة وكنس الأتربة من على جانبي الطرق، واستغلال الجزر الوسطي من خلال التشجير، وإقامة أنشطة استثمارية تفتح فرص عمل للشباب وتدر عائد لصندوق خدمات المحافظة.