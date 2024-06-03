تحرير 111 محضرا في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية

وقال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 111 محضراً، منها 79 محضراً لمخابز بلدية تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع - عدم وجود ميزان - سجلات).

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 30 محضراً تنوعت بين (عدم إعلان عن أسعار -سلع مجهولة المصدر- بيع بأزيد من السعر المقرر- ذبح خارج المجازر- عدم وجود شهادة صحية)، إضافة إلي تحرير مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.