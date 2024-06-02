التموين تحدد سعر الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بـ جنيه وربع.. كارت مسبق الدفع

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية يجري دراسة تحديده حاليا بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز، مع تحديد طرق الحصول عليه من خلال كارت مسبق الدفع.

سعر الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية

ونوه وزير التموين، في تصريحات صحفية، أن سعر الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون هو نفس سعر تكلفة إنتاج رغيف الخبز، والذي يشمل حاليا 125 قرشا (جنيه وربع) من خلال كارت مسبق الدفع يتم استخراجه من مكاتب البريد بنظام شحن الكارت أولا للحصول على الخبز من المخابز البلدية، بنفس مواصفات رغيف الخبز المدعم المستحق لأصحاب بطاقات التموين بون 90 جراما.

وتهدف وزارة التموين من تطبيق منظومة كارت الخبز المدعم التخفيف عن المواطنين غير حاملي بطاقات التموين ممن يضطرون لشراء الخبز الحر من المخابز السياحية بأسعار متفاوتة من مخبز لآخر، وذلك لعدم تمكنهم من شراء الخبز البلدي المخصص فقط لأصحاب البطاقات التموينية، على أن يكون سعر الرغيف يساوي تكلفة الإنتاج الفعلي له وفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

أماكن الحصول على كارت الخبز

ولفتت مصادر في وزارة التموين إلى أن كارت الخبز المدعم سيكون بمثابة بطاقة التموين لدى المواطن، وأن الفارق بينه وبين البطاقة أن سعر الرغيف على الكارت سيكون سعر تكلفة إنتاج الرغيف بقيمة جنيه وربع، في حين أن سعر الرغيف على البطاقة هو 20 قرشا فقط.

وتجري حاليًا وزارة التموين اتفاقا مع وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد لتحديد توقيت إتاحة كارت الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات من خلال مكاتب البريد، والذي سيكون عبارة عن كارت مسبق الدفع يتم شحنه بالرصيد المالي المناسب للمواطن، ثم يُصرف به العيش كما هو معمول في كروت شحن الكهرباء بنظام مسبق الدفع.