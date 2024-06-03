نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2024.. اعرف التفاصيل

تعتبر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للترم الثاني، من أهم المحطات التعليمية في حياة الطالب الأزهري، حيث تعكس مستوى التحصيل العلمي الذي وصل إليه بعد عام دراسي مليء بالجهود والمثابرة، كما أنها بداية للدخول إلى مرحلة تعليمية جديدة وهي الإعدادية، ويمكن الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، إذ يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول والاستعلام عن النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

تفاصيل نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم الفصل الدراسي الثاني

تشمل نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني، تفاصيل أداء الطالب في مختلف المواد الدراسية، مثل القرآن الكريم، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية، وتهدف هذه النتائج إلى تقييم مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية وقدرتهم على تطبيق ما تعلموه خلال العام الدراسي.

تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم الفصل الدراسي الثاني

في هذا السياق، أعلن الأزهر الشريف عن اتباعه جهودا كبيرة لضمان شفافية وموثوقية عملية التصحيح، وإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني، إذ يجري تصحيح الأوراق بدقة عالية وتحت إشراف لجان متخصصة، لضمان حصول كل طالب على الدرجة المستحقة دون أي تمييز، وفقا لما أكده قطاع المعاهد الأزهرية.

وبعد إعلان النتائج، يمكن للطلاب الذين لم يحققوا النتائج المرجوة التقديم للطعون أو إعادة النظر في درجاتهم إذا كان لديهم اعتراض على النتيجة. كما يمكنهم الاستعداد لاختبارات الدور الثاني لتحسين مستواهم التعليمي.

خطوات الحصول على الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم الفصل الدراسي الثاني

للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات 2024 من هنــا.

- اضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف.

- اضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني.

- كتابة المنطقة التعليمية للطالب.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة.

- اضغط على أيقونة استعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم الفصل الدراسي الثاني.

درجات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم الفصل الدراسي الثاني

وأوضح اأزهر الشريف أن المجموع الكلي لدرجات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني برقم الجلوس والاسم، 550 درجة، تقسم على ترمين (الترم الأول والثاني) لكل ترم 275 درجة:

- درجات مادة اللغة العربية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني برقم الجلوس والاسم: 100 درجة للترمين.

- درجات مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الابتدائية 100 درجة للترمين.

- درجات مادة التربية الإسلامية في نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري: 100 درجة للترمين.

- درجات مادة الدراسات الاجتماعية في نتيجة الصف السادس الابتدائي: 50 درجة للترمين.

- درجات مادة العلوم في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس: 50 درجة للترمين.

- درجات مادة اللغة الإنجليزية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم 2024: 50 درجة للترمين.