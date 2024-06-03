ضبط 25 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 25370 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1390 مخالفة السير بدون تراخيص.

14 دراجة نارية مخالفة.

9241 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

18 مخالفة موقف عشوائي.

1251 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول في أثناء القيادة.

8 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.