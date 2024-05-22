ماذا تفعل حال تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة على سيارتك؟

في كثير من الأحيان، يتفاجأ العديد من أصحاب السيارات الذين يسيرون على الطرقات بتسجيل كاميرات المراقبة الموجودة على الطرقات لإحدى المخالفات المرورية على السيارة، سواء كانت تلك المخالفة خاصة بالسرعة أو بعدم ارتداء الحزام أو أي من المخالفات المرورية الأخرى، الأمر الذي يجعلهم يرغبون في الاستعلام عن تسجيل تلك المخالفة من عدمه، وللتأكد من قيمتها أيضا حتى يتم دفعها في المرور لتجنب سحب الرخصة.

وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة الاستعلام عن المخالفات المرورية من الموبايل من المنزل دون الذهاب لوحدة المرور، كما قد يتم تسجيل مخالفات خاطئة على المواطنين تجعلهم يرغبون غي تقديم تظلم على تلك المخالفة المسجلة عليهم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا، وكيفية تقديم طلب تظلم على المخالفات غير الحقيقية، من خلال بوابة مصر الرقمية، كالتالي:

كيف تستعلم عن المخالفات المرورية من الموبايل؟

- يتم الدخول لموقع بوابة مصر الرقمية، عبر محرك البحث جوجل، لتظهر أمام المواطن العديد من الخدمات التي يتم تقديمها عبر البوابة.

- بعد ذلك يتم اختيار الخدمات الخاصة بالمرور باختيار أيقونة مركباتي، والتي بها العديد من الخدمات المرورية.

- ومن ثم يقوم الراغب في الاستعلام عن المخالفة بالضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- وبعدها يتم الضغط على تسجيل الدخول وإدخال رقم الموبايل وكلمة المرور الخاصة بحساب المواطن على بوابة مصر الرقمية.

- ثم يتم إدخال نوع الرخصة ورقم اللوحة الخاصة بالسيارة والضغط على استعلام، لتظهر المخالفات المسجلة على المواطن وقيمتها.

ماذا تفعل حال تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة؟

وفي حالة إذا كانت المخالفة المرورية المسجلة غير صحيحة، يتم تقديم طلب تظلم على المخالفة حتى تتم مراجعتها من قبل وحدة المرور وإلغاؤها في حال عدم صحتها، وجاءت خطوات تقديم التظلم إلكترونيا، كالتالي:

- يتم الدخول لموقع بوابة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمات المرور بالضغط على مركباتي.

- ثم يتم الضغط على أيقونة التظلم على مخالفات مرورية.

- وبعدها يتم إدخال بيانات السيارة المراد تقديم التظلم على المخالفات المسجلة عليها.