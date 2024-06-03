«الداخلية»: إحباط تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون بـ125 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب كمية هائلة من أقراص الكبتاجون المخدرة بقيمة 125 مليون جنيه، كانت مخبأة داخل أشجار مصنوعة.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن عزم تشكيل عصابي يضم شخصين تهريب كمية كبيرة من الكبتاجون إلى إحدى الدول.

كان المتهمون يعتزمون تهريب الأقراص المخدرة عن طريق إخفائها داخل جزوع أشجار مصنعة ووضعها ضمن كمية من أشجار الزيتون المستخدمة في صناعة الفحم.

تم ضبط المتهمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وبحوزتهما 2.5 مليون قرص مخدر من عقار الكبتاجون وزنت 420 كيلوجراما.

كما تم ضبط 25 جزع شجرة مفرغة من الداخل لتعبئة المواد المخدرة بداخلها، بالإضافة إلى الأجهزة والأدوات المستخدمة في نشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ125 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.