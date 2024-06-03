وزير الإسكان يوجّه بتسليم الوحدات للمقبولين بإعلانات «الاجتماعي» في الموعد المحدد

شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المقبولين ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء على مستوى منخفضي أو متوسطي الدخل خلال المواعيد المقررة، ما يعد أولوية قصوى للصندوق، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية ببعض المدن، والذى يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة الصندوق، بسبب الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال استعراض موقف الإعلانات المختلفة لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنّ الصندوق انتهى من تسليم الوحدات السكنية المخطط تسليمها ضمن مختلف الإعلانات التي طرحها، باستثناء بعض العملاء في مدينة العبور الجديدة في الإعلان العاشر، ومدن شرق بورسعيد وبورفؤاد ضمن الإعلان الثامن، ويجري العمل على الانتهاء منها وحل مواقف العملاء المتقدمين بها خلال الفترة المقبلة، ممن لم يتم تخصيص الوحدات السكنية لهم بعد، مؤكدا ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لعملية بناء وتشييد الوحدات السكنية لإنهاء تسليمها للمواطنين المقبولين.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلانات السابقة، والتي تأخر تسليمها عن المواعيد المقررة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، بالتزامن مع بدء تسليم وحدات إعلان سكن لكل المصريين1.

وأضافت أنّ مجلس الوزراء أقر منح مهلة للمقاولين العاملين في المشروعات الجاري تنفيذها لمدة عام، بسبب التغيرات الاقتصادية، وما طرأ على أسعار مواد البناء نتيجة للتضخم العالمي، بهدف مساندتهم للانتهاء من تنفيذ المشروعات المكلفين بها.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنّه فيما يخص الإعلان العاشر، والذي يعد من أكبر الإعلانات التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منذ إطلاق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وحتى الآن، بلغ إجمالي عدد المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية حتى الآن أكثر من 133 ألف مواطن، بينما تم رفض 87 ألف مواطن بسبب الاستعلام الائتماني والميداني وعدم استكمال الأوراق.

وأضافت أنّه رغم هذا العدد الكبير من العملاء المتقدمين والذي تخطى 220 ألف مواطن، نجح الصندوق في تسليم الوحدات السكنية لجميع العملاء المتقدمين، والمقبولين في كل من الاستعلام الميداني والائتماني، باستثناء بعض الوحدات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، والتي تبلغ نسبتها 8% من الوحدات السكنية المخطط طرحها.

واستطردت مي عبد الحميد، أنّه فيما يخص مدينة العبور الجديدة ضمن الإعلان العاشر، يُتوقع استكمال تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المقبولين بالاستعلام الائتماني والميداني في 4 شهور، حيث انتهى الصندوق بالفعل من تسليم 23 ألفا و139 ألف وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة حتى الآن.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنّه من المتوقع تسليم 1752 وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج 90 مترا، وتسليم 576 وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج 75 مترًا كدفعة أخيرة، خلال 4 شهور كحد أقصى.

وشددت على أنّ الصندوق ملتزم بما ورد في كراسات الشروط، حيث وردت إلى الصندوق تظلمات وشكاوى جماعية في الفترة الأخيرة لعدد من العملاء المرفوضين، وردّ الصندوق على الشكاوى، حيث إن العملاء المرفوضين من أكثر من بنكين لا يجوز إعادة التعامل على ملفاتهم، وكذلك العملاء الذين تجاوزوا مدة عام ولم يتم التعامل على ملفاتهم أو تصحيح موقفهم.

وأوضحت أن كراسة الشروط الخاصة بالإعلان العاشر تنص على ذلك، حيث تشير في الصفحة العاشرة (الشروط العامة) إلى أنّ الحد الأقصى للتعامل مع المواطنين الحاجزين بالإعلان لن تزيد عن مدة عام يتم احتسابها من تاريخ ورود الاستعلام الميداني النهائي لملف المواطن المنطبق عليه الشروط، وذلك كحد أقصى متاح أمام المواطن لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم (في حالة الحاجة لذلك) وغيرها من إجراءات التعاقد مع جهة التمويل من حيث سداد مقدم الحجز وتوقيع العقود واستلام الوحدة.

أما فيما يخص الإعلان الثامن، والذي بلغ عدد المتقدمين به 324 ألف عميل جرى تخصيص 184 ألفا و465 ألف وحدة سكنية، بينما تم رفض 185 ألف عميل، باستثناء مدن شرق بورسعيد وبورفؤاد، وجار الانتهاء من باقي الوحدات المخطط تنفيذها، وذلك نظرًا لظروف خاصة بكل محافظة.

وأشارت عبدالحميد إلى أنّه فيما يخص مدينة شرق بورسعيد، جرى تنفيذ 4340 وحدة سكنية، بينما جرى تخصيص 3578 وحدة سكنية طبقًا للأولوية بالنسبة للمواطنين المقبولين بكل من الاستعلام الميداني والائتماني والموافقة الأمنية، وفي 1 أبريل الماضي، تم بدء العمل على 700 عميل جديد ممن كانوا خارج الأولوية وقاموا بتعديل أوضاعهم، وسيتم تخصيص الوحدات لهم تباعًا.

وأوضحت أنّه فيما يتعلق بمدينة بورفؤاد، جرى تنفيذ 5276 وحدة سكنية، وتم تخصيص 4461 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة سكنية في 31 ديسمبر 2024، على أن يتم البدء في تخصيصها مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذها.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنّ بعض المواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط، أو تم رفضهم على مستوى الاستعلام الميداني أو الائتماني، أو تم رفضهم مرتين من بنكين، أو لم يقوموا بتصويب موقفهم لأكثر من عام كامل، أو لغيرها من الأسباب، يقومون خلال الفترة الأخيرة بتقديم شكاوى متكررة بصيغة واحدة لإعادة العمل على ملفاتهم المرفوضة مرة أخرى، إلا أنّ الصندوق ملتزم بما ورد في كراسة الشروط الخاصة بكل إعلان.

وأشارت إلى أنّه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على فيسبوك من خلال الرابط التالي http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.