عضو بـ«الشيوخ»: الاهتمام بطرح القضايا الحيوية على مائدة الحوار طمأنة للمصريين

اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أنّ حرص الحكومة على الاستعانة بالحوار الوطني في قضايا حيوية تهم الشارع المصري وإحالتها للنقاش داخلها، يأتي انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على تعزيز التشاركية في صنع القرار وتوسيع دائرة الحوار حول الموضوعات التي تخص قطاع عريض من الشارع المصري للوصول لأفضل صيغة تحظى بتوافق حولها وتخدم صالح الوطن والمواطن.

رؤية تطوير الثانوية العامة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّ الاهتمام الحكومي بطرح رؤية تطوير الثانوية العامة وتطوير منظومة الدعم بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدى خلال آلية الحوار الوطني، هو استكمال لما عملت الدولة منذ اليوم الأول لانطلاق الحوار الوطني في أن يكون شاملا وحيويا ويحتوي كل الآراء بما يسهم في إثراء المخرجات وتفاعلها مع التحديات الملحة للدولة بحلول ورؤى بناءة، معتبرا أن مناقشة الحوار للموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري يعزز من وحدة الجبهة الداخلية ويعطي دفعة قوية للمشاركين في تقديم ما لديهم من مقترحات.

توصيات المرحلة الأولي من الحوار الوطني

وقال إنّ تطوير مرحلة الثانوية العامة من شواغل كل بيت مصري، وطرحها على مائدة الحوار سيضفي حالة من الطمأنينة لدى الأسرة المصرية، بأن الدولة تحرص على التوصل لصياغة وطنية مناسبة بمشاركة والاستماع لمختلف الآراء والخبراء، لتكوين رؤية تحقق النفع للطلاب وترفع المعاناة عن كاهل الأسر، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

وأشار إلى أنها تأتي تفعيلاً أيضا لتوصيات المرحلة الأولي من الحوار الوطني في تحسين منظومة التعليم قبل الجامعي وتحقيق التوازن المعرفي للطالب في العديد من النواحي العلمية والإنسانية بما يتسق مع مع متغيرات سوق العمل.

ونوه «أبو الفتوح» إلى أنّ الاستعانة بالحوار الوطني في هيكلة منظومة الدعم، يستكمل الحرص الحكومي على الاستعانة بتوصياته في وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة، خاصة وأن تنفيذ ذلك التحول سيكون ضمانة لوصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز كفاءة توزيع الدعم الحكومي مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويضمن حماية الأسر الأولى بالرعاية.