وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» بـ7 مميزات.. إليك رابط التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية بإحدى شركات القطاع الخاص، برواتب مجزية، ضمن اليوم التوظيفي المفتوح، وذلك للعمل في مجال الأمن والحراسة.

شروط الوظيفة

لا بد من أن يكون المقدم على الوظيفة تتوفر فيه تلك الشروط:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 40 عاما.

- توفر اللياقة البدنية.

- وضوح الموقف من التجنيد.

- يجيد القراء والكتابة.

- لديه خبرة في العمل.

المميزات والحقوق للوظيفة

- مرتبات مجزية.

- إقامة وإعاشة كاملة «سكن و 3 وجبات يوميا فطار - غداء - عشا».

- العمل 12 ساعة يوميًا صباحًا أو مساء.

- الإجازات كل 25 يوم عملٍ 5 أيام إجازة.

- يوجد تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- التنقلات الداخلية مسؤولية الشركة.

- فرص ترقيات مع زيادة في الراتب لمن يثبت كفاءة في العمل.

طريقة التقديم

يمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الذهاب إلى مركز شباب الدير بمحافظة قنا، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً، ويمكنك التسجيل عن طريق ملء النموذج التالي.