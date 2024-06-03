«تعليم القاهرة» تكشف شروط قبول الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، شروط قبول الاعتذارات عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2024 والمستندات المطلوبة، المقرر أن تبدأ غدا في المقرات التي تم تحديدها لاستقبال الطلبات.

شروط قبول الاعتذارات عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، شروط قبول الاعتذارات عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2024، كما يلي.

- الحالات المرضية، ويتم تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

- وفاة الزوج ويتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

- وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

- عمل الزوج بمنطقة ثانية ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة الثانية أنّه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.

- سفر الزوج إلى الخارج ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض المزمنة وتقديم تقرير معتمد.

- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات يقبل اعتذار أحدهما ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة والرقم القومي.