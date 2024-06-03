بعد سنوات من الانفصال.. هل يجمع مهرجان فينيسيا أنجلينا جولي وبراد بيت؟

تتجه أنظار جمهور السينما في العالم إلى مدينة فينيسا الإيطالية خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن تعلن إدارة مهرجان فينيسيا عن الأفلام المشاركة في الدورة الـ 81 من المهرجان، التي تنطلق في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل، والتي ستضم بين عروضها مجموعة من أبرز الأفلام التي تحمل توقيع أهم صناع السينما في العالم.

وكشف موقع «فارايتي» عن عدد من الأفلام التي على طاولة رئيس المهرجان ألبرتو باربيرا ليختار منها الأعمال المقرر مشاركتها في المهرجان ما بين أقسامه المختلفة سواء في المسابقة الرسمية أو في قسم العروض الخاصة أو قسم خارج المسابقة، ومن بينها فيلم السيرة الذاتية «Maria» للمخرج بابلو لارين، وبطولة النجمة أنجلينا جولي التي تجسد خلاله شخصية مطربة الأوبرا العالمية ماريا كالاس.

«Wolfs» يجمع براد بيت وجورج كلوني بعد 16 عاما

وللمرة الأولى منذ انفصالهما قد يجمع مهرجان كان أنجلينا جولي بزوجها السابق براد بيت، وذلك في حال مشاركة فيلمه الأحدث «Wolfs» في المهرجان، وهو الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج جون واتس، ويعيد التعاون بين بيت وجورج كلوني بعد 16 عاما منذ سلسلة أفلام «Ocean»، وتدور أحداث الفيلم الذي يمزج ما بين الأكشن والكوميديا حول متخصصين في إخفاء آثار الجرائم يُجبران على العمل معًا في التستر على جريمة كبيرة.

وأشار موقع «فارايتي» في تقريره أن من المتوقع أن يشارك فيلم «Maria» بطولة أنجلينا جولي في المسابقة الرسمية، أما فيلم براد بيت «Wolfs» من المتوقع أن ينتهي به الحال في قسم خارج المسابقة بدلاً من التنافس على الأسد الذهبي.