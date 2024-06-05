في ذكرى وفاتها.. قصة تعارف هدى سلطان على فريد شوقي

تحل اليوم ذكرى وفاة ممثلة ومطربة مصرية هي شقيقة لفنان ومطرب مشهور، قدمت مجموعة من الأعمال الغنائية والتمثيلية التي وصل عددها إلى 141 عملاً درامياً وسينمائياً، بينها مسلسل «الليل وآخره» بطولة يحيى الفخراني عام 2003 وقدمت دور «أم رحيم»، إنّها الفنانة هدى سلطان.

الاسم الحقيقي للفنانة الراحلة هدى سلطان هو بهيجة عبدالسلام عبدالعال الحو، ولديها 5 أشقاء وهي الثالثة بينهم كما أنها تُعد شقيقة الفنان محمد فوزي الذي خالف رغبة أسرته، وجاء إلى القاهرة حتى يعمل بالفن والغناء، وظل على خلاف مع والده حتى استطاع أن يثبت قدراته ويحقق نجاحات كبيرة بالمجال الفني.

وكما عمل الفنان محمد فوزي بالمجال الفني شجع شقيقاته على العمل بالفن، ومنهم هدى سلطان التي ظهرت عليها موهبة الغناء منذ صغرها، وبعد وفاة والدها قررت أن تسافر إلى القاهرة حتى تحترف الفن مثل أخيها، واكتشفتها السينما على يد المنتج جبرائيل تلحمي في فيلم ست الحسن عام 1950، واستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيرًا بهذا الفيلم.

بعدها تغير اسمها من بهيجة عبدالسلام إلى هدى سلطان، وساعدتها موهبتها في الحصول على دول البطولة في ثانِ أعمالها السينمائية وهو فيلم حكم القوي الذي تم عرضه عام 1951.

زواج هدى سلطان من فريد شوقي

التقت الفنانة هدى سلطان بالفنان فريد شوقي في فيلم ست الحسن أول الأعمال التي قدمتها على شاشة التلفزيون، إذ أنه جسد خلال هذا الفيلم شخصية «ضرغام مُشمَخِر» وتزوجا بعد هذا العمل مباشرةً لمدة 18 عاماً، ومن بعدها كونا ثنائياً فنياً ناجحاً في أكثر من 20 فيلماً سينمائياً، وأطلق على فريد شوقي حينها ملك الترسو لشعبيته بين الطبقة الشعبية في مصر.

وفي عام 1969 وبعد عودة الفنان فريد شوقي من لبنان قرر الثنائي الانفصال بسبب الشائعات التي تعرض لها الفنان فريد شوقي عن علاقاته النسائية بلبنان، ومع بداية السبعينات بدأت تحد من أدوار الإغراء بسبب سنها وكبر بناتها، وخلال مسيرتها الفنية قدمت الكثير من الأغاني وتميزت بصوتها ولمعت كمطربة، وفي مجال السينما قدمت أكثر من 70 عملاً سينمائياً.

جوائز حصلت عليها

وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة تكريمها بمهرجان السينما الروائية عام 1998، وتكريمها بمهرجان الموسيقى العربية وتكريمها بمهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن دورها في مسلسل الوتد.

زيجات هدى سلطان

تزوجت الفنانة هدى سلطان في حياتها 5 مرات وكان زوجها الأول رجل من خارج الوسط الفني أنجبت منه ابنتها نبيلة، والمرة الثانية تزوجت من المنتج فؤاد الجزايرلي، والمرة الثالثة تزوجت من فؤاد الأطرش شقيق الفنان فريد الأطرش، أما عن المرة الرابعة فكانت من الفنان فريد شوقي، وأنجبت منه مها والمنتجة ناهد فرد شوقي والمرة الخامسة والأخيرة كانت من المخرج حسن عبدالسلام ثم انفصلت عنه أيضاً.

توفت هدى سلطان 5 يونيو 2006 بمنزلها بعد صراعها مع مرض سرطان الرئة.