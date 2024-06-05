تفاصيل اعتذار أسماء أبو اليزيد عن عدم تصوير فيلم قصر الباشا.. المواعيد السبب

بدأ أبطال وصناع فيلم قصر الباشا تصوير العمل أمس، وذلك في أحد «اللوكشينات» بمنطقة الجيزة، ومن المقرر أن يُطرح في دور السينما قريبًا.

مايان السيد بدلا من أسماء أبو اليزيد

وذكرت مصادر لـ«الوطن» أن الفنانة أسماء أبو اليزيد اعتذرت عن العمل، قبل بدء التصوير بساعات قليلة وذلك لعدم تنسيق مواعيد التصوير، وقررت الشركة المنتجة أن تتعاقد مع مايان السيد بدلا منها.

أبطال فيلم قصر الباشا

فيلم قصر الباشا بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، محمد مزربان، وبمشاركة النجوم السعودية محمد القس وسمية رضا وإنتاج ah media production للمنتجة الاء لاشين وتاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

يُذكر أنَّ شركة «Ah media production» للمنتجة آلاء لاشين تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل عنوان «اللعب مع العيال»، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل 2024، وهو من بطولة محمد إمام، وباسم سمرة، وأسماء جلال، من تأليف وإخراج شريف عرفة