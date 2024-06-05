تبدأ اليوم.. توصيات مهمة من «الزراعة» لحماية المحاصيل خلال الموجة الحارة

أكّد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضرورة اتباع التوصيات الزراعية التي تصدر عن المركز خلال الأيام المقبلة، بسبب مرور البلاد بموجة حارة تأثيرها كبير على الزراعات القائمة، مشددًا على ضرورة اتباع تلك التوصيات الحالية، إذ تشهد البلاد بداية من اليوم ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة تصل إلى 44 درجة في صعيد مصر.

عدم إطالة مدة عطش النبات خاصة في المناطق الصحراوية

وأضاف «فهيم» أنَّه يجب العناية الفائقة بتوفير المياه للنبات وضمان وجود رطوبة أرضية كافية أسفل النبات، ما يستلزم إجراء رية سريعة اليوم، وعدم إطالة مدة عطش النبات خاصة في المناطق الصحراوية المكشوفة التي ترتع فيها الحرارة بشكل كبير، على أن يكون الري في الصباح الباكر والابتعاد تمامًا على الري في الظهيرة.

وشدد على أهمية إضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة، وعدم حدوث أي توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم مثل الكالسيوم والبورون والماغنسيوم، وتأجيل زراعة المحاصيل الصيفية وشتل الفاكهة أو الخضر خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة بداية الأسبوع المقبل.

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أهمية رش محلول الجير المخفف على أشجار المانجو والزيتون على الثمار الصغيرة حتى لا تصاب بلسعات الشمس، كما أوصى كذلك انه للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة فيجب إجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل يتراوح بين 6 إلى 8 سم لكل لتر على أشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر اليوم الأربعاء.

عدم التعفير بالكبريت الزراعي على كل الزراعات

وشدد على أهمية عدم التعفير بالكبريت الزراعي على كل الزراعات ومنع رش أي زيوت معدنية أو نحاسيات خلال هذه الفترة، ورش كل المحاصيل من الخضر والأشجار والنباتات الطبية والعطرية بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل يتراوح من 6 إلى 8 سم للتر، أما بصل الحبة السوداء فيتمّ الرش بالكالسيوم بورون على أن تكون الأرض مروية.