10 معلومات عن الكبريت الزراعي.. أهم مغذي للنبات يتجاهله المزارعون

يعد الكبريت الزراعي ثاني أهم المغذيات للنبات بعد الأسمدة النيرتوجينية إلا أن معظم المزارعون يتجاهلونه وفي الزراعة الحديثة أصبح أهم مغذي في كل برامج التسميد مثل النيتروجين، وتحتاج الزراعات الشتوية والصيفية المبكرة مثل البطاطس الشتوية والصيفية والقمح والفول والبصل والخضر للكبريت الزراعي، أكثر من غيرها.

ونستعرض في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الكبريت الزراعي:

1 - الكبريت من العناصر النادرة القادرة على إيجاد حل لمشاكل زيادة مشاكل التربة القلوية وخاصة أنهبيعادل زيادة الكالسيوم.

2 - لابد من تحويل الكبريت لصورة كبريتات لكي يستطيع النبات الأستفادة منه ما يعني لابد أن يتمعدن ويتأكسد فى التربة وفي بداية الزراعة بفترة كافية ووظائف الكبريت مرتبطة بوظائف الأزوت إذ يعملان بشكل متكامل وأفضل طريقة للاضافة مع التجهيز ويتقلب مع الأرض اثناء الحرث والتخطيط.

يفضل إضافته بعد الحرث وقبل التزحيف والتسوية والتخطيط

3 - يفضل إضافته بعد الحرث وقبل التزحيف والتسوية والتخطيط بمعدل 50 كجم للفدان في القمح و75 في الخضر و100 في البطاطس والبنجر و250 لأشجار الفاكهة.

4 - الكبريت هو المكون الأساسي للحياة على الأرض إذ يوجد في جميع المحاصيل ويلعب دورا مهما في التمثيل الغذائي في النبات ويعتبر ضرورياً لتشكيل البروتينات النباتية والأحماض الأمينية وبعض الفيتامينات والإنزيمات.

5 - تحتوي معظم الأسمدة المركبة المحتوية على الكبريت على النيتروجين مما يبرز الارتباط الوثيق بين هذين العنصرين والكبريت هو جزء من إنزيم مطلوب للحصول على امتصاص النيتروجين وعدم وجوده يمكن أن يعوق بشدة عملية التمثيل الغذائي للنيتروجين.

6 - من الصعب تمييز نقص الكبريت عن نقص النيتروجين وتشمل الأعراض إصفرار الأوراق الصغيرة كنتيجة للإنتاج المنخفض للكلوروفيل ويكون النمو بشكل عام أقل.

7 - في أغلب الاحيان تظهر أعراض نقص الكبريت متاخرة وغالباً ما يكون النقص الخفي بدون ظهور الاعراض هو أكثر بكثير من ظهور اعراض النقص الحاد.

8 - المحاصيل تفضل وجود الكبريت في صورة الكبريتات ويمكن لجذور النبات امتصاص الكبريت فقط كأيونات الكبريتات (SO42-) لذا يجب أولاً تعدين كل الكبريت في التربة قبل أن يصبح متاحًا للنباتات.

9- تحتاج المحاصيل التي تحتوي على فترة خضرية قصيرة مثل البطاطس والبصل والثوم إلى كميات كبيرة من الكبريت في وقت قصير بينما النباتات التي لديها دورة نباتية أطول مثل القمح والبنجر ولديها وقت أطول لأستعادة الكبريت من التربة وبالتالي فهي أقل اعتماداً على المصادر الخارجية.

10- ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻣﺒﻴﺪ ﻓﻄﺮﻱ ﻗﻮﻱ ﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻔﻴﺮ ﻛﻌﻼﺝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻔﻴﺮﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻔﻴﺮ ﺃﻭ ﻳﺪﻭﻳﺎً ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻌﻔﻴﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺵ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﺔ.