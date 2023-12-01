احذروا 3 أمراض.. «معلومات المناخ» بوزارة الزراعة يكشف تأثير الشتاء على المحاصيل

كشف مركز معلومات تغير المناخ، والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة عن المعاملات الزراعية للمحاصيل القائمة، موضحًا أن الأجواء جيدة لمحصول القمح والفول البلدي والبطاطس الشتوي في آخر عمرها وللبنجر في العروة الأولى مع التأكيد على سرعة الانتهاء من زراعة القمح.

وأكد «المركز» في تقرير له أهمية إضافة مخصب عالي الفسور للبطاطس الصيفي التي زرعت مبكراً وكل الخضر والفراولة، أما طماطم الصعيد التى يتم جمعها حالياً فإن التحجيم والتلوين سيكون ضعيفاً لذا يجب إضافة سترات أو نترات البوتاسيوم بالرش.

عدم استعجال رش كاسرات على مزارع العنب والبدء في عملية التقليم

وعن «الزيتون» أشار «المركز» لأهمية استعادة ضبط الموسم بتقليم الأغصان من الآن مع اتخاذ الاحتياطات المطلوبة بشأن احتياجات البرودة، وعدم استعجال رش كاسرات على مزارع العنب والبدء في عملية التقليم.

ثلاث أمراض يجب الحذر بينها العفن الرمادي

أشار إلى أن أهم ثلاث أمراض يجب الحذر منها هي العفن الرمادي على الفراولة والطماطم وفلفل الصوب واللفحة المتأخرة على البطاطس الشتوي والتبقع السركسبوري على البنجر وآفات الجذور في معظم المحاصيل واللطعة الأرجوانية على الثوم والبصل.

ولفت إلى أنه في حال اشتداد البرودة ليلاً ستكون هناك تأثيرات فسيولوجية حيث تتوقف تقريبًا حركة السيتوبلازم في الخلايا كما في الشعيرات الجذرية ومن أعراضه اصفرار وضعف وتقزم في النمو وأحيانًا ظهور البلزمة «الكاذبة» في بعض الخلايا بسبب الزيادة المفاجئة في نفاذية الأغشية وتسرب المواد المذابة من الخلايا.

البرد يتسبب في ضعف ونقص في معدلات الصب والتحجيم في المحاصيل الارضية

وأكد أن البرودة ستتسبب في ضعف ونقص في معدلات الصب والتحجيم في المحاصيل الزراعية مثل الخضر، حيث تؤدي إلى حدوث المجاعة الداخلية بسبب زيادة معدل التنفس على حساب معدل البناء الضوئي، مما يؤدي إلى حدوث نقص في التغذية وظهور معظم أعراض نقص العناصر، وخاصة البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. ومن أعراض هذا النقص، احتراق حواف الأوراق وتبقع أوراق وعفن الطرف الزهري وتثبيط النقل، حيث يتوقف النقل للماء والعناصر تمامًا بسبب درجات الحرارة المنخفضة مثل قصب السكر ومعظم أشجار الفاكهة والزيتون.