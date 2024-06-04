خالد الجندي: طريق الله أفضل هدية من علماء الدين للناس

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العلماء يحملون عبئًا ثقيلًا، فإحياء شعائر الدين وضبط الخطاب الديني وتغذية الناس بالعلم النافع وتذكيرهم بالآخرة ليس بالأمر الهين أو سهل، مؤكدًا أن العلماء يقدمون أفضل هدية من الممكن أن يعرفها الإنسان وهي طريق الله، وأفضل عطية ومنحة وهي الجنة وكيفية الطاعة والعبادة.

وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية دي إم سي، أن العلماء يقدمون أعظم شيء من الممكن أن يتصوره عقل، إذ يقومون بدور النصح كل على قدر استطاعته، مشيرًا إلى أن كل عالم له مريدينه ومحبيه.

وتابع: «إنك تقول الناس اسمعوا ده ما تسمعوش ده وما تسمعوش ده اسمعوا ده.. ده كلام مش مظبوط ولا يصب في صالح الدعوة أو الصالح العام، العلماء يحملون همّ أمة وهموم الدعوة وهموم لا تنتهي، فالعالم لديه حالة من حالات التركيز بأن ينقلوا كلام الله عز وجل من غير تحريف أو خطأ».

وواصل خالد الجندي:« إحنا في خير أيام الله في الأرض، العشر الأوائل من ذي الحجة، هتلاقوا في رمضان كل الشيوخ قاعدين هنا في رمضان لإحياء ليال رمضان، في الحج بتلاقي كل الشيوخ طالعين على الحج لإحياء المناسك وتعليم الناس المناسك وإرشادهم إلى الهدي الصحيح».