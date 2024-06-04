خالد تاج الدين يطرح «شهم ابن شهم» مع مدحت صالح (فيديو)

طرح مطرب الراب خالد تاج، أغنيته الجديدة «شهم ابن شهم»، التي يقدمها على طريقة الدويتو مع مدحت صالح، وهي من كلمات وألحانه، وميكس وماستر إسلام زكي، وتسجيل صوت أسامة كمال، وإخراج أيمن نور.

«شهم ابن شهم» الأغنية التاسعة لمطرب الراب والشاعر خالد تاج الدين في عالم الراب، إذ طرح من قبل عدة أغنيات كان آخرها «يابا قشطة» و«الفيل».

كلمات أغنية شهم ابن شهم

وتقول أغنية شهم ابن شهم:

شهم ابن شهم

ياللي مالكوش في الشهامة سهم

بطولاتكوا أحلام ووهم

صفر كبير تمامكم كلام

أخصام كاوتش

سيرتي تحضر حتى لو مجتش

قادر بس مفترتش

أنتوا أتفه من الانتقام

أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت

في برج عالي وأنتوا تحت سبت الحوش للعب العيال

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وسبق وتعاون خالد تاج الدين على مستوى الشعر الغنائي مؤخرًا مع بهاء سلطان في أغنية «العمر كله»، و«يعشموك يا صاحبي» للمطربة نورا، وأغنية «نص عمري» لجورج وسوف، ومن المقرر أن يتعاون قريبًا في أغنيات جديدة مع الهضبة عمرو دياب وأحمد باتشان ومحمد حماقي وحسين الجسمي.

تعاون مدحت صالح مع خالد تاج

وتجمع «شهم ابن شهم» خالد تاج الدين بمدحت صالح لأول مرة كمطرب، بخلاف اجتماعهما من قبل في أغنية «اللجنة الشعبية»، التي غناها صالح وكانت من كلمات تاج الدين، وكذلك الأغنية الوطنية «منصورين».