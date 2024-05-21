«الممنوع» أغنية جديدة للشاعر خالد تاج الدين مع آدم السقاط

قرر مؤخرًا الشاعر خالد تاج، التعاون مع المطرب المغربي آدم السقاط، وذلك في أولى أغانيه المصرية التي تحمل اسم الممنوع، وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان وتوزيع خالد عز، ومن المقرر طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد طرحها على موقع أنغامي، وتحمل عددا من المفاجآت وتنتمي إلى أغاني الدراما.

وقال الشاعر خالد تاج الدين في بيان، إنه سعيد بالتعاون مع المغربي آدم السقاط في أولى أغانيه المصرية، ويتوقع له مستقبل كبير في عالم الغناء إذ أنه يتميز بصوت قوي وفكر عالي، مضيفا أنه سعيد بالتعاون مع صديق الكفاح الملحن والموزع خالد عز.

كلمات أغنية الممنوع

وتقول كلمات أغنية «الممنوع»: أنا كنت ازاي فاكرك عمري ومصدق ومكمل عمري، مش هرجع ولا أسامح عمري، ولا باقي عليه، مبقتش بحن لأيامك، همنع قلبي يعيش أوهامك، وعرفت خلاص وأنا قدامك أنا كارهك ليه ما هو مش كل الممنوع يبقى في حبك مرغوب.

يذكر أن آدم السقاط مطرب وملحن موسيقي وعازف عود مغربي له مشوار فني طويل مع الموسيقى، ويعشق الموسيقى المصرية والشرقية، وهو من مواليد كازابلانكا بدولة المغرب، وقرر استكمال مشواره الفني الغنائي من أحب البلاد إلى قلبه وبلده الثاني مصر.