تحذير من سرقة بيانات مستخدمي هواتف أندرويد وios.. إليك حل أسبوعي

الهجمات السيبرانية لا تفرق بين أنظمة التشغيل المختلفة، فالجميع معرّض لها ما دام يسلك طريقة معينة في الاستخدام تجعل من السهل على مجرمي الانترنت أن يصلوا إلى البيانات الشخصية في هواتفنا متصيدين بعض الأخطاء التي تساعدهم في أداء المهمة، لذلك نستعرض في السطور التالية بعض الطرق التي تعرض الهواتف الذكية للخطر مع حل بسيط يجنبنا المشكلة.

عادة أسبوعية للحفاظ على الهواتف من الاختراق

من بين التقنيات التي يتبعها الهاكرز في الاستيلاء على البيانات الشخصية في الهواتف، تأتي تقنية النقر الصفري أو «Zero-click» التي تستهدف استغلال ثغرات في برمجيات الأجهزة الإلكترونية لتنفيذ هجمات سيبرانية بشكل تلقائي وبدون تدخل مباشر من المستخدم، بحسب مجلة «Forbes» التي أوضحت أن على مستخدمي الهواتف الذكية إعادة تشغيل هواتفهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وذلك لمنع المتسللين من إرسال التطبيقات الضارة وبرامج التجسس وعمليات الاحتيال على الأجهزة دون أن ينقر المستخدمون على الروابط.

كما حثت وكالة الأمن القومي الأمريكية « NSA» على إيقاف تشغيل ميزتي «Wi-Fi» و«Bluetooth» فور انتهاء الحاجة إليهما وذلك لتجنب سرقة البيانات الشخصية باختلاف أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف سواء أكانت أندرويد أو ios.

كيف تحمي بياناتك الشخصية من السرقة؟

عن طريق إعادة تشغيل الهاتف يقلل المستخدم من فرصة التصيد الاحتيالي، فعندما يتتبعه أحد لصوص البيانات عبر الانترنت يبدأ بإرسال عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني تستهدف خداعه حتى يحصل منه على معلومات حساسة مثل كلمات المرور، وعن طريق السلوك الذي يتبعه المستخدم في التعامل مع مثل تلك الحيل، يطور اللص من هجماته السيبرانية والتي تجد مدخلا إلى الهاتف إذا لم يتم تحديث النظام والتطبيقات المثبتة عليه باستمرار، وفقاً للمهندسة منى مجدي خبيرة أمن المعلومات التي أوضحت لـ«الوطن» أن بعض الملفات الضارة قد تصل إلى هواتفنا عن طريق تصفح المواقع غير الآمنة، وعند إيقاف تشغيل الهاتف ثم معاودة تشغيله يتم إزالة تلك الملفات وإحباط محاولة سرقة بيانات المستخدم.