أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2024، الموعد ورسوم وأماكن التقديم، للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2024

ومن المقرر أن تبدأ تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2024 غدًا الأربعاء 5 يونية الجاري وحتى الخميس13 من نفس الشهر، على أن تستأنف لجنة التظلمات أعمالها عقب إجازة عيد الاضحى المبارك بداية من الأحد الموافق 23 يونية الجاري وحتى 2 يوليو المقبل من الساعة 8:30 صباحا وحتى 12 ظهرا.

تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2024.. الموعد ورسوم التقديم

من جانبه أكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» بدء تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2024، الموعد ورسوم وأماكن التقديم، حيث جرى تقسيم المحافظة إلى قطاعين، وتحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع «أ» إدارات ناصر وسمسطا واهناسيا وببا، بينما يضم قطاع «ب» في إدارات بني سويف والواسطى والفشن، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2024

وأشار وكيل الوزارة إلى رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2024، حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد مبلغ 35 جنيهًا عن كل مادة تسدد بخزينة المديرية، وملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع «أ» بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع «ب» بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية.

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد اعتمد أمس الاثنين، نتيجة امتحان الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 76.28 % لطلبة النظامي.