ما حكم شهادة الأعمى؟.. سؤال ورد في امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية

تضمنت أسئلة امتحان الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية بالقاهرة سؤالا عن حكم شهادة الأعمى، الذي يرد في سياق المنهج الدراسي لطلاب تلك المرحلة.

حكم شهادة الأعمى

قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، لـ«الوطن» إن هناك شروط لازمة للشاهد وهي«الإسلام، البلوغ والعقل والعدالة» التي ضدها الفسق إذ لا تقبل شهادة الفاسق.

وأجاب أستاذ الشريعة على سؤال حكم شهادة الأعمى الوارد في امتحان الشهادة الإعدادية، موضحاً أن بالنسبة للإبصار فلا يشترط في الشاهد أن يكون مبصراً، ومنها فإن شهادة الأعمى أو المكفوف جائزة ما لم يكن المشهود عليه متوقفاً على الرؤية فإذا توقفت الشهادة على الرؤية وكان الذي يحضر الواقعة غير مبصر أي لا يرى فإن شهادته تكون غير جائزة.

4 مراتب للشهادة

وفي سياق متصل أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أن الشهادة عن فقهاء الأحناف على 4 مراتب:

المرتبة الأولى: الشهادة على الزنا، ونصابها أربعة من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ولا شهادة عدد من الرجال أقل من أربعة.

المرتبة الثانية: الشهادة على بقية الحدود والقصاص في النفس أو فيما دونها، ونصابها رجلان، ولا تقبل فيها شهادة النساء.

المرتبة الثالثة: الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال عادة من النساء كالبكارة والثيوبة والولادة وغير ذلك، وتكفي فيها شهادة امرأة واحدة، وثنتان أحوط.

المرتبة الرابعة: سائر الحقوق غير ما تقدم سواء كان الحق مالًا أو غير مال، ونصاب الشهادة فيها رجلان أو رجل وامرأتان، ولا تكفي فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال.

وأشارت إلى أن لأداء الشهادة شروط يجب توافرها في الشاهد؛ منها «الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلمًا، والبلوغ والذكورة في الحدود والقصاص، والعقل والنطق والعدالة والبصر، وأن لا يكون الشاهد محدودًا في قذف، وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنمًا، ولا يدفع عن نفسه مغرمًا، وأن لا يكون خصمًا، وأن يكون عالمًا بالمشهود به وقت الأداء ذاكرًا له».