الأزهر يطلق المشروع الصيفي ‏لمساعدة النشء والشباب على حفظ القرآن ‏الكريم

‏أعلنت الإدارة العامة للقرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، انطلاق العمل في «المشروع القرآني الصيفي» طوال فترة الإجازة الصيفية، من أول يونيو إلى 10 سبتمبر المقبل، في المعاهد التي تم ‏تخصيصها للمشروع بكل منطقة.

تفاصيل المشروع ‏القرآني

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن ‏«المشروع ‏القرآني الصيفي» ‏يجري العمل فيه على محورين، الأول هو «احفظ مقررك» في المعاهد الأزهرية، ويجري ‏العمل به ثلاثة أيام أسبوعيًّا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية عشرة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من ‏كل أسبوع.

أما المحور الثاني فهو محور «عشرة آلاف خاتم» بمكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف ‏الأزهر الشريف، ويجري العمل بها خمسة أيام في الأسبوع بحد أدنى، والعمل خمس ساعات يوميًّا، بحسب «سلامة».‏

متابعة تنفيذ المشروع

وبيَّن الدكتور أبو اليزيد سلامة أن إدارات شؤون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية ستقوم على متابعة تنفيذ المشروع ‏وتذليل العقبات، وعمل كشوف متابعة للتلاميذ المشاركين بالمشروع لمتابعة التزامهم وقدر استفادتهم من ‏المشروع، ومقدار الحفظ عند الاشتراك في ‏المشروع، ثم مقدار ما تم حفظه خلال المشاركة في المشروع. ‏