الأزهر يطلق المشروع الصيفي لمساعدة النشء والشباب على حفظ القرآن الكريم
كتب:
محمد أيمن سالم
08:36 م | الثلاثاء 04 يونيو 2024
تحفيظ القرآن الكريم
أعلنت الإدارة العامة للقرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، انطلاق العمل في «المشروع القرآني الصيفي» طوال فترة الإجازة الصيفية، من أول يونيو إلى 10 سبتمبر المقبل، في المعاهد التي تم تخصيصها للمشروع بكل منطقة.
تفاصيل المشروع القرآني
وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن «المشروع القرآني الصيفي» يجري العمل فيه على محورين، الأول هو «احفظ مقررك» في المعاهد الأزهرية، ويجري العمل به ثلاثة أيام أسبوعيًّا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية عشرة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع.
أما المحور الثاني فهو محور «عشرة آلاف خاتم» بمكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، ويجري العمل بها خمسة أيام في الأسبوع بحد أدنى، والعمل خمس ساعات يوميًّا، بحسب «سلامة».
متابعة تنفيذ المشروع
وبيَّن الدكتور أبو اليزيد سلامة أن إدارات شؤون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية ستقوم على متابعة تنفيذ المشروع وتذليل العقبات، وعمل كشوف متابعة للتلاميذ المشاركين بالمشروع لمتابعة التزامهم وقدر استفادتهم من المشروع، ومقدار الحفظ عند الاشتراك في المشروع، ثم مقدار ما تم حفظه خلال المشاركة في المشروع.