5 قنوات مفتوحة تذيع مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره الألماني بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، في المباراة التي تعد الأكثر متابعة كل عام، إذ ينتظر الملايين من محبي كرة القدم، المباراة التي تحدد الفائز بأكبر بطولة أوروبية للأندية.

مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند تذاع على قناة بي إن سبورت المشفرة، لكن هناك بعض القنوات المجانية، التي أعلنت عن عرضها لمباراة دوري أبطال أوروبا 2024، فما هي؟

5 قنوات مفتوحة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

قناة M6 Suisse HD Switzerland وترددها 12034 V 27500. قناة CBC Sport HD Azerbaijan وترددها 46°E – 11135 H 27500. قناة Varzish Sport HD Tajikistan وترددها – 10973 H 11700. قناة Football HD Tajikistan وترددها 10973 H 11700. قناة Eleven Sports 1 HD Portugal وترددها 12398 أفقي 27500 على قمر Hispasat.

ويذكر أن مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، من المفترض إذاعتها على قناتي beIN Sports HD 1 و2، بتعليق حفيظ دراجي وخليل البلوشي.

طريقة أخرى لمتابعة مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند

وهناك طريقة أخرى لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 عبر الإنترنت، وذلك من خلال «TOD TV» أو عبر beIN Connect.

ويلتقي ريال مدريد وبورسيا دورتموند غدًا السبت، في تمام الساعة 10 مساء، على ملعب ويمبلي في إنجلترا، إذ يبحث ريال مدريد عن اللقب 15 من دوري أبطال أوروبا، ويبحث النادي الألماني عن اللقب الأول له في البطولة.