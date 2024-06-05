أسعار شاشات التلفزيون 2024.. تبدأ من 4500 جنيه

بحلول إجازات نهاية العام الدراسي 2024، يهتم الكثير من أولياء الأمور بتوفير كل ما يحتاج إليه الأبناء للترفيه عنهم في الإجازة بعد معاناة استمرت لمدة عام كامل في الدراسة، ومن أبرز وسائل الترفية شاشات التلفزيون، إذ يلجأون إلى شرائه لوضعه في الغرف الخاصة بهم حتى يستطيعون مشاهدة ما يرغبون في أي وقت.

وتختلف أسعار شاشات التلفزيزيون في سوق الأجهزة الكهربائية وفق عدة عوامل مختلفة؛ أبرزها الماركة الخاصة بالشاشة وسعة وحجمها، وجاءت أسعار شاشات التلفزيون 2024 في سوق الأجهزة الكهربائية كالتالي:

أسعار شاشات التلفزيون 2024

- أسعار شاشات تلفزيون بسعة 32 بوصة: تختلف الأسعار حسب اختلاف الماركات، ويتراوح متوسط سعر شاشات تلفزيون 32 بوصة بين 4500 و8000 جنيه.

- أسعار شاشات تلفزيون 40 بوصة: يتراوح متوسط سعر شاشات التلفزيون سعة 40 بوصة بين 7500 و11500 جنيه.

- أسعار شاشات تلفزيون 42 بوصة: يتراوح متوسط سعر شاشات التلفزيون سعة 42 بوصة بين 8500 و12500 جنيه.

- أسعار شاشات تلفزيون 43 بوصة: يتراوح متوسط سعر شاشات التلفزيون سعة 43 بوصة بين 9000 و13000 جنيه.

- أسعار شاشات تلفزيون 50 بوصة: يتراوح متوسط سعر شاشات تلفزيون 50 بوصة بين 15000 و22000 جنيه.

- أسعار شاشات تلفزيون 55 بوصة: يتراوح متوسط سعر شاشات تلفزيون 55 بوصة بين 17200 و25000 جنيه.