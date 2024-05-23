«الأجهزة الكهربائية»: 30% تراجعا في الأسعار.. وهذا هو الوقت المناسب للشراء

كشف وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، عن انتعاش كبير في مبيعات الأجهزة الكهربائية في مصر، وحدوث زيادة في الطلب على أجهزة التكييف والمراوح بسبب ارتفاع حرارة الطقس ودخول موسم الصيف.

الأسعار تراجعت بنحو 30%

وقال أبو سمرة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن سوق الأجهزة الكهربائية بشكل عام يشهد استقرارا على مستوى الأسعار، إذ تراجعت نحو 30%، ومؤكدا أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء.

انتعاش في المبيعات بداية من الأسبوع الحالي

وأكد توفر المعروض بشكل كبير، وانتعاش المبيعات بداية من الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن جميع المنتجات على اختلاف أحجامها وعلاماتها التجارية- بلا استثناء- متوفرة في الأسواق ولا يوجد نقص في أي بضائع أو علامات تجارية.

وأوضح أنّ أسعار التكييفات الـ1.5 حصان (البارد فقط) تبدأ من 17 إلى 23 ألف جنيه، وبالنسبة لـ«الانفرتر» يتراوح سعره بين 23 و27 ألف جنيه.

أما عن التكييف الـ2.25 حصان (البارد فقط) أصبح يتداول سعره بين 27 و33 ألف جنيه، و«الانفرتر» من 33 حتى 37 ألف جنيه، أما التكيفات الثلاث حصان فتتراوح بين 37 و43 ألف جنيه، «والانفرتر» ما بين 43 و49 ألف جنيه.

أسعار المراوح الكهربائية

وحول أسعار المراوح الكهربائية، أكد أنها تختلف بحسب الحجم والعلامة التجارية، وتتراوح أسعارها بين 750 وألفي جنيه بالنسبة لمراوح السقف والعمودية، أما الحائطية يبدأ سعرها من 600 جنيه حتى 1800 جنيه.

أسعار الثلاجات

ولفت إلى أن أسعار الثلاجات شهدت تراجعا وزيادة في الطلب أيضا، وتراوحت أسعار الشعبي منها بين 10 و15 ألف جنيه، فيما تراوجت بعض الأنواع بين 10 و30 ألف جنيه حسب الحجم والماركة لبعض أنواع الثلاجات، مشيرا إلى أن الإقبال كبير من الطبقة المتوسطة على الثلاجات التي تبدأ سعرها من 15 إلى 25 ألف جنيه.

أسعار الغسالات بأنواعها

وبالنسبة للغسالات، أوضح أن أسعار النصف أوتوماتيك تتراوح ما بين 4 و9 آلاف جنيه، والغسالات فوق أوتوماتيك تتراوح بين 9.5 و20 ألف جنيه بحسب الحجم والماركة أيضا..