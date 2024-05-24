أسعار غسالات الأطباق 2024 في سوق الأجهزة الكهربائية.. اعرف بتبدأ من كام

تعد غسالة الأطباق من أكثر الأجهزة الكهربائية التي تحرص السيدات على توافرها في المنزل، لمساعدتهن في إنهاء الأعمال المنزلية المطلوبة منهن، إذ توفر لهن سبل الراحة في تنظيف أواني الطهي، الأمر الذي يجعلهن يهتمين بمعرفة أسعارها في سوق الأجهزة الكهربائية.

وتختلف أسعار غسالة الأطباق في سوق الأجهزة الكهربائية وفق عدة معايير مختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار غسالات الأطباق 2024 في سوق الأجهزة الكهربائية، وفق المواقع الرسمية الخاصة بشركات الأجهزة الكهربائية، التي جاءت كالتالي:

أسعار غسالات الأطباق 2024 في سوق الأجهزة الكهربائية

- غسالات الأطباق سعة 10 أفراد: يتراوح سعرها بين 18 و22 ألف جنيه وتختلف حسب الماركة.

- غسالات الأطباق سعة 12 فردا: يتراوح سعرها بين 19 و23 ألف جنيه على حسب الماركة.

- غسالات الأطباق سعة 13 فرد: يتراوح سعرها بين 21 ألفا و25 ألف جنيه.

- غسالات الأطباق سعة 14 فردا: يتراوح سعرها بين 22 و26 ألف جنيه حسب الماركة.

- غسالات الأطباق سعة 15 فردا: يتراوح سعرها بين 28 و35 ألف جنيه ويتم تحديد السعر حسب الماركة.