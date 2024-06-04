نشأت الديهي عن تشكيل الحكومة الجديدة: اختيار الوزراء ليس سهلا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لا يوجد حديث بين أي شخص وآخر إلا على التعديل أو التغيير الوزاري، متابعا: «إحنا عايزين الوزير القوي الأمين، اختيار الوزارء أمر صعب».

دمج عدد من الوزارات

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على قناة TeN، مساء الثلاثاء، أن بعض الصحف تحدثت عن رحيل وزير التموين ووزير الخارجية ووزير المالية في التعديل الوزاري، وسيشهد التعديل دمج بعض الوزرات وبعض المصادر رجحت رحيل وزير الكهرباء.

تغيير جذري في الحقائب الاقتصادية

ولفت إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية أحدثت خللاً أو عوارا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحقائب الاقتصادية ستشهد تغييرا جذريًا، كما أن الوزارت الخدمية ستشهد تعديلا وتغييرًا، لأننا في حاجة إلى إدخال دماء جديدة، وسيكون هناك عدد كبير من نواب الوزراء من الأجيال المعدة خلال المرحلة السابقة.

وتابع أن المنصب الوزاري لم يعد تشريفًا، معقبا: «انتهى عصر الأُبهة، المسؤول شايل بلاوي، أنا أعرف وزراء بياخدوا 100 ضعف راتبهم في القطاع الخاص قبل توليهم الوزارة، الناس دي لا تنام ليلاً أو نهارا».