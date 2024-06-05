كيف تحصل على 4 آلاف جنيه شهرياً من بنك مصر؟

يتيح بنك مصر لعملائه العديد من طرق وخيارات استثمار الأموال، والتي تحافظ على أموال العميل وتساعده في استثمارها والحصول على أرباح بصفة منتظمة، ومن أبرزها شهادات الادخار.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، كيفية الحصول على مبلغ 4 آلاف جنيه شهرياً من خلال شراء شهادة ادخار من بنك مصر.

شهادة «طلعت حرب»

جاءت تفاصيل شهادة «طلعت حرب» وفقاً للمعلن على الموقع الرسمي لبنك مصر على الإنترنت، كالتالي:

- مدة الشهادة: عام كامل.

- الحد الأدنى لشراء شهادة «طلعت حرب»: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- دورية صرف العائد: شهرياً.

- نسبة العائد: 23.5% سنوياً يصرف شهرياً أو 27% يصرف مع نهاية مدة الشهادة.

كيفية الحصول على 4 آلاف جنيه شهرياً لمدة عام

ويمكن الحصول على مبلغ قيمته 4000 جنيه بشكل شهري لمدة عام كامل، من خلال شراء شهادة «طلعت حرب» من بنك مصر، ذات العائد الشهري، على أن يتم شراء الشهادة بمبلغ 208 ألف جنيه، وسوف تحصل شهرياً على مبلغ 4 آلاف جنيه بشكل ثابت ومضمون على مدار عام.